Centro Palmisano pronto a riaprire | cercasi gestore parte la chiamata al Terzo Settore
Parte la chiamata agli enti del Terzo Settore per la gestione del Centro polivalente per anziani ‘Nicola Palmisano’ di via Pestalozzi a Foggia, chiuso dal 2021. L’Ambito Territoriale Sociale sceglie anche in questo caso la formula del partenariato, come avvenuto per la Comunità alloggio ‘Giovanni. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
