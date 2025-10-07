Centralia | la vera Silent Hill che brucia di un fuoco perenne

Silent Hill non è solo una cittadina immaginaria creata ad hoc per il videogioco. Silent Hill esiste, si chiama Centralia, e brucia ancora sotto le sue strade. Centralia non è semplicemente una delle tante città-fantasma presenti negli Stati Uniti d’America. Quando si parla di horror, pochissime ambientazioni riescono a instillare quel senso di inquietudine palpabile come Silent Hill. Eppure, pochi sanno che l’ispirazione per l’atmosfera tetra di questa serie iconica affonda le sue radici in un luogo reale: Centralia, Pennsylvania. Questo villaggio fantasma, oggi quasi completamente disabitato, è perennemente avvolto da una nebbia tossica che lo rende altrettanto surreale e inquietante quanto il regno delle paure di Silent Hill. 🔗 Leggi su Esports247.it

