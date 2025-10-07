Centrale a gas del Caleotto la Lega in piazza per raccogliere firme contro il progetto
Carlo Piazza, candidato sindaco della Lega Lombarda - Lega Salvini Premier, ed Emanuele Mauri, segretario cittadino della Lega, prendono posizione in modo netto contro la decisione dell'amministrazione comunale di Lecco di localizzare la nuova caldaia del sistema di teleriscaldamento nell'area. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: centrale - caleotto
Teleriscaldamento a Lecco: sì alla centrale al Caleotto tra polemiche e perplessità
Centrale al Caleotto, la Lega vota contro: "Gas fossile a pochi metri dalle scuole"
Centrale al Caleotto: il centrodestra chiede stop al progetto e assemblea pubblica
Teleriscaldamento: ecco come sarà la nuova centrale termica di Lecco L’impianto del Caleotto, a Lecco, mira a recuperare il cascame termico del forno di laminazione per produrre acqua calda e energia elettrica. #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie - facebook.com Vai su Facebook
Centrale al Caleotto, non si placano le polemiche: “Emissioni inquinanti nel cuore della città” https://lecconotizie.com/politica/lecco-politica/centrale-al-caleotto-non-si-placano-le-polemiche-emissioni-inquinanti-nel-cuore-della-citta/… via @Lecco Notizie - X Vai su X
Centrale a gas del Caleotto, la Lega in piazza per raccogliere firme contro il progetto - Piazza e Mauri: "Invitiamo tutta la coalizione e le forze di opposizione al referendum consultivo". Scrive leccotoday.it
Centrale al Caleotto, la Lega: “Un progetto sbagliato che mette a rischio ambiente e salute” - “Non vogliamo creare allarmismi ma dare ai cittadini le giuste informazioni” In consiglio comunale voto contrario alla delibera: “Stupisce il sostegno delle liste ambientaliste” LECCO – In città cresc ... Secondo msn.com