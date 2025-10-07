Centrale a gas del Caleotto la Lega in piazza per raccogliere firme contro il progetto

Carlo Piazza, candidato sindaco della Lega Lombarda - Lega Salvini Premier, ed Emanuele Mauri, segretario cittadino della Lega, prendono posizione in modo netto contro la decisione dell'amministrazione comunale di Lecco di localizzare la nuova caldaia del sistema di teleriscaldamento nell'area. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Teleriscaldamento a Lecco: sì alla centrale al Caleotto tra polemiche e perplessità

Centrale al Caleotto, la Lega vota contro: "Gas fossile a pochi metri dalle scuole"

Centrale al Caleotto: il centrodestra chiede stop al progetto e assemblea pubblica

centrale gas caleotto legaCentrale al Caleotto, la Lega: “Un progetto sbagliato che mette a rischio ambiente e salute” - “Non vogliamo creare allarmismi ma dare ai cittadini le giuste informazioni” In consiglio comunale voto contrario alla delibera: “Stupisce il sostegno delle liste ambientaliste” LECCO – In città cresc ... Secondo msn.com

