Centocinquanta atlete da tutto il Nord Est per i campionati di ginnastica ritmica
Da venerdì 17 a domenica 19 ottobre, il PalaBerta di via Lachina sarà teatro di tre giornate all’insegna dello sport, organizzate dall’Aurora Montegrotto con il patrocinio della Provincia di Padova e del Comune di Montegrotto. Nella cittadina sampietrina sono attese circa 150 atlete giovani e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
