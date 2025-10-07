Cento milioni in 5 anniI costi elevati del Mose spaventano Venezia

Cinque anni, più di cento alzate, un conto che supera i cento milioni l’anno della manutenzione complessiva. Il Mose, la grande barriera mobile costruita per proteggere Venezia dalle maree e costata 6 miliardi di euro, è oggi una macchina imponente e fragile allo stesso tempo: un’opera che salva la città, ma dissangua i bilanci pubblici. . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

