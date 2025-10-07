Cento anni di storia insieme Scuola media intitolata al fondatore della Galbani
"Scuola Egidio Galbani": è stata intitolata al fondatore dello stabilimento di Corteolona la scuola media. L’intitolazione, voluta dall’amministrazione comunale lega in un nome il diritto al lavoro e quello allo studio. "Abbiamo deciso di intitolare la scuola media a Egidio Galbani – ha sottolineato il sindaco di Corteolona Genzone, Angelo Dossena – perché lo stabilimento offre un lavoro stabile così le famiglie hanno una tranquillità economica, un buon tenore di vita, possono comprarsi una casa, ma soprattutto sono in grado di mantenere agli studi i propri figli". La cerimonia, avvenuta alla presenza di tutti i sindaci della Bassa e del presidente della Provincia Giovanni Palli, è stata soltanto uno dei momenti organizzati dal Gruppo Lactalis, per celebrare i primi 100 anni dello stabilimento dell’azienda leader del settore agroalimentare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
