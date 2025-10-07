Centauri francesi derubati in Lomellina | moto da cross recuperate dai carabinieri

Gropello Cairoli (Pavia), 7 ottobre 2025 - La trasferta in Lomellina di due motociclisti francesi ha rischiato di trasformarsi in una brutta esperienza da dimenticare, ma si è per fortuna conclusa con un lieto fine. Erano infatti stati derubati del loro furgone con a bordo due moto da cross, ma è stato tutto recuperato dai carabinieri. I militari della Stazione di Sannazzaro de' Burgondi, della Compagnia di Voghera, nella notte tra domenica e ieri, lunedì 6 ottobre, hanno ritrovato sia il furgone che le due moto da cross, che erano state rubate il giorno precedente. La vittima del furto, il proprietario del furgone, di nazionalità francese, aveva subito chiamato il 112 per denunciare il furto, riferendo ai carabinieri anche di aver localizzato il mezzo, tramite dispositivo Gps. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

