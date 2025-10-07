Cena con delitto al Ristorante Montegrande Rovolon

Padovaoggi.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 24 ottobre vivi in nostra compagnia una cena davvero misteriosa! Nuovo show: “Notte tempestosa”. Nascosta tra i boschi e affacciata su un tranquillo laghetto da pesca, una vecchia baita ha fatto da cornice a una serata indimenticabile: il 90° compleanno della nobildonna Irma, celebrato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

