Celine Spring Summer 2026 | l’aria fresca di Michael Rider soffia nel Parc de Saint-Cloud

Sono partita dal centro di Parigi alle prime luci del mattino, insieme a decine di altri giornalisti e addetti ai lavori, per un viaggio che mi ha portato lontano dal caos della Fashion Week. Quasi novanta minuti di trasporto pubblico, un'ora in auto per chi ha optato per soluzioni più comode, ma la destinazione prometteva di valere ogni minuto: il Parc de Saint-Cloud, dove Michael Rider ha scelto di presentare la sua seconda collezione Spring Summer 2026 per Celine. Quando sono arrivata, ho trovato un teatro di passerella all'aperto eretto in un viale ombroso e ventilato. La brezza muoveva le foglie degli alberi centenari, e ho capito immediatamente perché Rider avesse scelto questo luogo apparentemente scomodo.

