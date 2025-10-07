Cedimento del versante a Puianello lavori per il ripristino definitivo
A Castelvetro di Modena giovedì 9 ottobre avverrà la consegna ufficiale dei lavori di ripristino del tratto di strada provinciale 18 nella zona compreso tra Levizzano Rangone e Puianello, chiuso dallo scorso 4 giugno a causa del cedimento parziale di un’opera di sostegno posta a valle in un. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
