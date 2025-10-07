Cede cocaina a un consumatore | fermato e arrestato un 44enne di Benevento
Tempo di lettura: < 1 minuto La Guardia di Finanza ha arrestato un 44enne di Benevento, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato fermato dalle Fiamme Gialle subito dopo aver ceduto a un consumatore circa 2 grammi e mezzo di cocaina. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto e sequestrato altra sostanza stupefacente dello stesso tipo, insieme a materiale ritenuto utile per il confezionamento delle dosi. Su disposizione del Pubblico Ministero, l’uomo, assistito dall’avvocato Fabio Ficedolo, è stato posto agli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: cede - cocaina
