Cecità finta per 20 anni | coniugi di Castellammare ai domiciliari

Sbircialanotizia.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per vent’anni un uomo di Castellammare di Stabia ha ottenuto benefici per cecità assoluta. Oggi lui e la moglie sono ai domiciliari, accusati di aver truffato lo Stato con certificazioni mediche ritenute false. Le verifiche sono della Guardia di Finanza di Torre Annunziata, su disposizione del Gip e della Procura. Il provvedimento cautelare e le . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

cecit224 finta per 20 anni coniugi di castellammare ai domiciliari

© Sbircialanotizia.it - Cecità finta per 20 anni: coniugi di Castellammare ai domiciliari

In questa notizia si parla di: cecit - finta

Si finge cieco per 20 anni e prende la pensione di invalidità, incastrato mentre conta i soldi al bancomat - Finge di essere cieco totale per 20 anni e percepisce la maggiorazione sulla pensione per invalidità e l'accompagnamento ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Cecit224 Finta 20 Anni