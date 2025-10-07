Cecità finta per 20 anni | coniugi di Castellammare ai domiciliari

Per vent’anni un uomo di Castellammare di Stabia ha ottenuto benefici per cecità assoluta. Oggi lui e la moglie sono ai domiciliari, accusati di aver truffato lo Stato con certificazioni mediche ritenute false. Le verifiche sono della Guardia di Finanza di Torre Annunziata, su disposizione del Gip e della Procura. Il provvedimento cautelare e le . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

