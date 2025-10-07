C’è un’aria tesissima in casa Sgarbi la figlia di Vittorio attacca la fidanzata del padre | è guerra!

La vita privata di Vittorio Sgarbi non era mai stata tanto esposta quanto negli ultimi mesi. Al centro delle polemiche non c’è solo la sua salute, fortemente compromessa dopo una diagnosi di depressione, ma anche i legami familiari sempre più fragili. In particolare, a far discutere è l’iniziativa della figlia Evelina Sgarbi, che ha chiesto formalmente la nomina di un amministratore di sostegno per il padre. Una scelta che ha generato forti tensioni, innescando un duro confronto con l’attuale compagna del critico d’arte, Sabrina Colle. Il clima, all’interno della famiglia, è tutt’altro che sereno: parole dure, accuse velate e un silenzio carico di distanze affettive mai risolte. 🔗 Leggi su Donnapop.it

