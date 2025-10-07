C'è un nuovo torneo di tennis | le partite dureranno un solo punto al vincitore 1 milione di dollari

Fanpage.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima degli Australian Open, il prossimo gennaio, si terrà un nuovo torneo di tennis. Un'esibizione unica nel suo genere. 32 tennisti in campo, 10 saranno dilettanti. Le partite dureranno solamente un punto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuovo - torneo

I ricordi del nuovo re dei campi sull’erba. Jannik e il torneo indimenticabile under 12

Serie A Women’s Cup 2025, debutta su Sky e NOW il nuovo torneo del calcio femminile italiano

Calcio, è il secondo successo consecutivo e tredicesimo complessivo. Un nuovo trionfo per i ragazzi del Levignani nella 47^ edizione del torneo "Alta Versilia»

c 232 nuovo torneoC’&#232; un nuovo torneo di tennis: le partite dureranno un solo punto, al vincitore 1 milione di dollari - Prima degli Australian Open fioccano le esibizioni, c'è quella storica di Kooyong e ce ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: C 232 Nuovo Torneo