C’è un alligatore nell’acqua | il golfista Vince Whaley gioca accanto al grande predatore – VIDEO

Il golfista professionista del PGA Tour Vince Whaley, 30 anni del Kentucky e laureato al Georgia Tech, ha attirato l’attenzione durante il Sanderson Farms Championship al Country Club of Jackson (Mississippi) per un insolito inconveniente sul campo. Durante il buco 11, par-5, Whaley ha colpito il drive troppo a sinistra rispetto al fairway, trovandosi a “260 yard dal green”. Ha deciso di tentare comunque il colpo, ma la palla è finita appena dentro l’acqua a destra del green. Il commentatore di Golf Channel Johnson Wagner ha espresso la sua preoccupazione per la scena a cui stava assistendo. Il colpo di Whaley era stato considerato pericoloso, dato che in acqua si aggirava un alligatore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “C’è un alligatore nell’acqua”: il golfista Vince Whaley gioca accanto al grande predatore – VIDEO

