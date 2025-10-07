C’è troppa puzza di pollo | nel Canavese cittadini ‘in campo’ per monitorare i miasmi degli allevamenti intensivi
Gli abitanti del Canavese si mobilitano contro i cattivi odori. Detto in parole semplici si potrebbe parlare di “puzza di pollo”. Il monitoraggio avviato dalla Città Metropolitana di Torino, insieme ad Arpa Piemonte, Asl To4 e ai Comuni di San Giusto, San Giorgio e Montalenghe, durerà tre mesi e servirà a individuare origine e cause degli odori che si diffondono in tutta la zona, soprattutto al mattino e alla sera. Il progetto si trova illustrato nel verbale del Tavolo sugli odori che si è tenuto lo scorso 23 settembre e che prevede un approccio scientifico e partecipativo: accanto alle analisi tecniche e ai dati meteo, saranno coinvolti direttamente i cittadini che diventeranno delle “sentinelle degli odori”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
