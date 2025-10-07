C' è domanda di angeli nella città Gambelli | Con lo sguardo dei bambini
Firenze, 6 ottobre 2025 - Preghiera, poveri, pace. Le tre P di Sant'Egidio nascono dallo sguardo di Gesù, quello che rivolgeva ai bambini, "l’unico sguardo all’altezza dei nostri fratelli e sorelle uomini. Solamente chi guarda così "si fa piccolo", perché riconosce all’origine della vita dell’altro la grandezza stessa di Dio, l’unica vera grandezza". Rivolgendosi alla Comunità di Sant'Egidio in occasione del suo 57 esimo anniversario, nella liturgia officiata nella basilica di San Lorenzo nel giorno della festività degli angeli custodi - presenti tra gli altri l'assessore alle Politiche sociali Nicola Paulesu, l'imam Izzedin Elzir, rappresentanti della Soka Gakkai e tanti amici, tra i quali i presbiteri che hanno concelebrato la messa - l'arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli ha spiegato come, ascoltando le parole proclamate nel Vangelo, "è difficile non pensare immediatamente alla situazione di sofferenza atroce e ingiusta che le guerre oggi impongono a migliaia di bambini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
