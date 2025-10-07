CdA Juventus l’ad di Tether assicura | Presenteremo una lista di candidati Importantissime novità in vista del prossimo 7 novembre
CdA Juventus, il CEO di Tether fa sul serio: dopo aver superato il 10% delle azioni, ora punta a un ruolo attivo nel board bianconero. Da socio di minoranza a protagonista attivo nella governance del club. Tether esce allo scoperto e, per bocca del suo Amministratore Delegato Paolo Ardoino, annuncia l’intenzione di presentare una propria lista di candidati per il nuovo Consiglio di Amministrazione della Juve. Una mossa che potrebbe portare a un’interessante novità nell’assetto societario bianconero in vista dell’assemblea degli azionisti di novembre. Tether Juve: la mossa di Ardoino. La rivelazione arriva direttamente da X. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
