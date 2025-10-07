CdA Juventus l’ad di Tether assicura | Presenteremo una lista di candidati Importantissime novità in vista del prossimo 7 novembre

Juventusnews24.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CdA Juventus, il CEO di Tether fa sul serio: dopo aver superato il 10% delle azioni, ora punta a un ruolo attivo nel board bianconero. Da socio di minoranza a protagonista attivo nella governance del club.  Tether  esce allo scoperto e, per bocca del suo Amministratore Delegato  Paolo Ardoino, annuncia l’intenzione di presentare una propria lista di candidati per il nuovo Consiglio di Amministrazione della  Juve. Una mossa che potrebbe portare a un’interessante novità nell’assetto societario bianconero in vista dell’assemblea degli azionisti di novembre. Tether Juve: la mossa di Ardoino. La rivelazione arriva direttamente da X. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

cda juventus l8217ad di tether assicura presenteremo una lista di candidati importantissime novit224 in vista del prossimo 7 novembre

© Juventusnews24.com - CdA Juventus, l’ad di Tether assicura: «Presenteremo una lista di candidati». Importantissime novità in vista del prossimo 7 novembre

In questa notizia si parla di: juventus - tether

Tether, si studia un aumento di capitale da 20 miliardi: porterebbe la valutazione del secondo azionista della Juventus a 500 miliardi. Svelati tutti i dettagli

Juventus, adesso Tether si fa sotto nel CDA

Juventus, Tether entra nel CdA? La conferma: “Presenteremo candidati”

cda juventus l8217ad tetherJuventus, Tether entra nel CdA? La conferma: “Presenteremo candidati” - La società di criptovalute, che lo scorso anno ha investito nel club bianconero acquisendo oltre il 10% delle quote, diventando così secondo azionist ... Da msn.com

cda juventus l8217ad tetherJuventus, Ardoino e Tether continuano la scalata al CdA: la conferma arriva sui social. La posizione di Elkann - Juventus, Ardoino e Tether continuano la scalata al club: la conferma arriva anche sui social. Scrive sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Cda Juventus L8217ad Tether