C&C SpA porta l’innovazione didattica a Didacta Trentino | laboratori tecnologie e soluzioni per la scuola in evoluzione
C&C S.p.A., realtà di riferimento nel panorama EdTech italiano, sarà protagonista a Didacta Italia – Edizione Trentino, in programma dal 22 al 24 ottobre 2025 a Riva del Garda. Con uno spazio dedicato nel Padiglione C2, stand 4, C&C offrirà ai visitatori un ricco programma di laboratori pratici e momenti formativi, pensati per accompagnare le . L'articolo C&C S.p.A. porta l’innovazione didattica a Didacta Trentino: laboratori, tecnologie e soluzioni per la scuola in evoluzione . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: porta - innovazione
Menarini porta l’innovazione oncologica in Algeria
Bergamo Impianti porta l’innovazione nelle case bergamasche
L’Armando Rizzo Trio porta il jazz italiano in Polonia: un viaggio musicale tra tradizione e innovazione
L'ondata di innovazione che porta l’AI deve essere cavalcata anche dalle #PMI, ma per saperla navigare non bisogna fermarsi ad un manuale. Ne ha parlato il Direttore Scientifico di #CUOA Business School Alberto Felice De Toni all’evento del format #Conv Vai su Facebook
? Craemer porta #sicurezza e #innovazione nella gestione di merci pericolose e batterie. Leggi di più nell'articolo - X Vai su X