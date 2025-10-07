Cavaliere dell’Oca Premiato Mario Lepri

CITTA’ DI CASTELLO - L’onorificenza di " Cavaliere dellOca ", che ogni anno viene attribuita ai cittadini che si sono distinti per particolari meriti nella valorizzazione e nella tutela della tradizione e dell’immagine del rione, è stata assegnata quest’anno a Mario Lepri, storico, fotografo e scrittore appassionato delle tradizioni della comunità tifernate. Il Palio dell’oca, festosa parodia popolare di altri ben più famosi tornei cavallereschi e momento culminante e finale della festa, è stato vinto da Riccardo Ranchini, che è riuscito ad avere la meglio su un agguerrito gruppo di avversari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

