Cava | anziano aggredito nella villa comunale soccorso
Tensione, ieri pomeriggio, presso la villa comunale “Falcone e Borsellino” di Cava de' Tirreni. Un anziano, infatti, sarebbe stato brutalmente aggredito da un uomo, pare con precedenti. Il malcapitato, soccorso dai sanitari, è stato trasferito al Ruggi per le cure del caso.L'aggressore, già noto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
