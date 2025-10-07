Causio categorico sulla Juve | Bisognerebbe rifare la squadra se non hai qualità non vinci Vlahovic? Se ci fossero stati altri dirigenti sarebbe successo questo
Causio categorico sulla Juve: «Bisognerebbe rifare la squadra, se non hai qualità non vinci». Di seguito le sue parole a Tuttosport sui bianconeri. Franco Causio ha rilasciato un’intervista a Tuttosport dopo l’ultimo pareggio della Juve contro il Milan. Le sue parole. URGONO CAMBIAMENTI – « La sensazione è che bisogna cambiare. Purtroppo ciò che mi ha lasciato la gara non ha molti aspetti positivi. Serve fare qualcosa di più, e presto. Mancano i goal? Non solo: bisogna costruire il gioco. Fare di più. Verticalizzare. Non c’è chi ti cambia la partita. O almeno non come una volta. Ricordo Vidal e Marchisio nelle squadre allenate da Conte e Allegri, erano incastrati in quel centrocampo insieme a Pirlo, uno che non ha bisogno di presentazioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
