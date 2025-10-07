Causio categorico | Sembra la squadra di Thiago Motta La Juventus va rifatta da zero

7 ott 2025

. Le dichiarazioni dell’ex bianconero Franco Causio ha rilasciato un’intervista a Tuttosport dopo l’ultimo pareggio della Juventus contro il Milan. Le sue parole. URGONO CAMBIAMENTI – «La sensazione è che bisogna cambiare. Purtroppo ciò che mi ha lasciato la gara non ha molti aspetti positivi. Serve fare qualcosa . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

