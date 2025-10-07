Causa per abuso dei contratti a tempo determinato Cisl Scuola per gli insegnanti di religione
Vertenza della Cisl Scuola di Bergamo per il risarcimento dei docenti di religione cattolica. È quanto è stato annunciato dalla segreteria del sindacato di via Carnovali a tutela delle migliaia di insegnati precari che non hanno ottenuto la stabilizzazione: per loro si era espressa la Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ha chiarito che la normativa italiana (art. 3, commi 4, 7, 8 e 9, della legge n. 1862003) non può escludere gli insegnanti di religione cattolica dalle tutele previste contro l’abuso di contratti a termine. Alla luce di questa pronuncia, la Cisl Scuola Bergamo promuove il ricorso al Giudice del Lavoro per consentire ai docenti di religione cattolica che abbiano superato i 36 mesi complessivi di servizio con contratto a tempo determinato di ottenere il risarcimento del danno e di sollecitare il Ministero dell’Istruzione a procedere con l’assunzione a tempo indeterminato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
