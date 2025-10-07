Catturato a Foggia Leonardo Gesualdo latitante della mafia pugliese ricercato da 5 anni

(Adnkronos) – Catturato all’alba di oggi, martedì 7 ottobre, dai carabinieri del Gis (Gruppo Intervento speciale) il latitante Leonardo Gesualdo 39 anni, ritenuto esponente di spicco della 'Società foggiana', la mafia del capoluogo dauno, ricercato dal 2020 e già condannato in primo grado a 12 anni per associazione mafiosa. I carabinieri hanno fatto irruzione all’interno . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

