Catherine Zeta-Jones andrà in cerca di vendetta nella serie Kill Jackie ecco la prima foto ufficiale

L'attrice premio Oscar è coinvolta nell'adattamento del romanzo realizzato per Prime Video, le cui riprese si sono recentemente concluse. Catherine Zeta-Jones è la protagonista di una nuova serie intitolata Kill Jackie, di cui è stata diffusa la prima foto ufficiale. Il progetto, di genere thriller, debutterà sulla piattaforma di streaming Prime Video ed è prodotta anche da Fremantle e Steel Springs Pictures. Cosa racconterà Kill Jackie Negli episodi l'attrice premio Oscar Catherine Zeta-Jones avrà la parte di Jackie Price, una narcotrafficante che è diventata commerciante d'arte e intraprende un percorso all'insegna della vendetta.

