Catherine Russell incontra Papa Leone XIV | l’UNICEF richiama il mondo all’azione per i bambini più vulnerabili
L’UNICEF chiede un rinnovato impegno globale per proteggere i bambini colpiti da guerre, povertà e crisi climatica durante l’incontro tra Catherine Russell e Papa Leone XIV in Vaticano.. 6 ottobre 2025 – La Direttrice Generale dell’UNICEF, Catherine Russell, ha incontrato oggi Papa Leone XIV in Vaticano per richiamare l’attenzione del mondo sulla drammatica situazione dei bambini vulnerabili, in particolare di quelli colpiti dai conflitti, dalla povertà e dalla crisi dei finanziamenti globali e del debito. “Oggi i bambini soffrono a causa di conflitti e crisi di una portata senza precedenti, mentre l’accesso ai servizi sanitari, scolastici e di protezione viene ridotto dai tagli ai finanziamenti globali”, ha dichiarato Russell. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
