Caterina mio figlio… L’ospite in lacrime nella confessione a Balivo No povera…

Nella puntata di oggi, martedì 7 ottobre, de La volta buona, Caterina Balivo ha affrontato il delicato tema delle truffe. Tra gli ospiti, in collegamento, c’era una signora di 82 anni che ha raccontato la propria esperienza. Durante la diretta, tuttavia, la donna, travolta dall’emozione, ha avuto un crollo ed è scoppiata a piangere. Un momento molto toccante e del tutto imprevisto. La signora ha infatti confessato di non avere più un rapporto con il figlio: “Io amo mio figlio, lo adoro sempre perché è sempre nel mio cuore. Non lo so cosa altro devo dire, perdonami.”. A quel punto Caterina Balivo, colpita da tanta commozione, ha espresso tutto il suo dispiacere nel vedere l’anziana in lacrime davanti alle telecamere: “No. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: caterina - figlio

L'omicidio di Caterina Pappalardo, richiesta una nuova perizia psichiatrica per il figlio Giosuè

È morta la duchessa Caterina di Kent, icona di stile. La dolcissima foto a Wimbledon e il grande dolore del figlio perso

“Mio figlio morto a 22 anni”. L’ospite famosa in studio fa piangere Caterina Balivo e il pubblico

Caterina Murino ha deciso di raccontare la sua storia di mamma e di donna. Il 21 agosto, a 47 anni, ha avuto il suo primo figlio... ? - facebook.com Vai su Facebook

CATERINA, CHI È FIGLIA ADOTTIVA SIMONA VENTURA/ “Oggi porta il mio cognome” - Caterina è la figlia adottiva di Simona Ventura, nata nel 2006 e ufficialmente adottata nel 2014: la scelta della conduttrice "dopo una tragica notizia" Simona Ventura ha parlato a “Oggi è un altro ... Lo riporta ilsussidiario.net

Simona Ventura: «Mia figlia Caterina ha due mamme, ma porta il mio cognome» - Simona Ventura, oltre ad essere una delle conduttrici più amate di sempre, è anche una mamma dolce e amorevole con i suoi tre figli, Niccolò e Giacomo Bettarini, avuti dal matrimonio concluso con ... Segnala ilgazzettino.it