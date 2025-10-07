Catania presentate le Giornate FAI d’Autunno 2025 Sussurri del tempo | percorsi tra memoria bellezza e nobiltà

ABBONATI A DAYITALIANEWS “Sussurri del tempo: percorsi tra memoria, bellezza e nobiltà”. Tornano l’ 11 e 12 ottobre 2025 le Giornate FAI d’Autunno, l’appuntamento nazionale che apre al pubblico luoghi straordinari e spesso inaccessibili, raccontati con passione dai volontari e dagli studenti “Apprendisti Ciceroni”. L’edizione catanese di quest’anno, intitolata “Sussurri del tempo: percorsi tra memoria, bellezza e nobiltà”, celebra il cinquantesimo anniversario del FAI e si propone come un viaggio nella storia viva del territorio, tra arte, natura e cultura. Un racconto di bellezza e memoria. La manifestazione è stata presentata al Palazzo della Cultura di Catania da Marilisa Spironello, capo Delegazione FAI di Catania, insieme a Massimo Pesce, assessore comunale all’Ambiente, Sebastiano Anastasi, presidente del Consiglio comunale, ed Enrica Oliveri, capo Gruppo Giovani FAI Catania. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

