Catania presentate le Giornate FAI d’Autunno 2025 Sussurri del tempo | percorsi tra memoria bellezza e nobiltà
ABBONATI A DAYITALIANEWS “Sussurri del tempo: percorsi tra memoria, bellezza e nobiltà”. Tornano l’ 11 e 12 ottobre 2025 le Giornate FAI d’Autunno, l’appuntamento nazionale che apre al pubblico luoghi straordinari e spesso inaccessibili, raccontati con passione dai volontari e dagli studenti “Apprendisti Ciceroni”. L’edizione catanese di quest’anno, intitolata “Sussurri del tempo: percorsi tra memoria, bellezza e nobiltà”, celebra il cinquantesimo anniversario del FAI e si propone come un viaggio nella storia viva del territorio, tra arte, natura e cultura. Un racconto di bellezza e memoria. La manifestazione è stata presentata al Palazzo della Cultura di Catania da Marilisa Spironello, capo Delegazione FAI di Catania, insieme a Massimo Pesce, assessore comunale all’Ambiente, Sebastiano Anastasi, presidente del Consiglio comunale, ed Enrica Oliveri, capo Gruppo Giovani FAI Catania. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: catania - presentate
TVA Sicilia. . In vacanza a Catania, un turista ruba champagne ed aspirapolvere dopo il soggiorno in un hotel. Denunciato per furto aggravato dalla Polizia di Stato - facebook.com Vai su Facebook
#Catania: presentata la candidatura a #CapitaleItalianadellaCultura 2028 nella Sala Vaccarini della Biblioteca Ursino Recupero Il sindaco Trantino ha consegnato il dossier al Ministero alla presenza di istituzioni, associazioni e operatori culturali: - X Vai su X
Catania, alle Giornate FAI d’Autunno apre l’Osservatorio Etneo dell’INGV: 700 luoghi da scoprire in tutta Italia - Dal 11 al 12 ottobre tornano le Giornate FAI d’Autunno 2025: oltre 700 luoghi eccezionali aperti in tutta Italia, in occasione del 50° anniversario del Fondo Ambiente Italiano. Scrive corrieretneo.it
Giornate Fai d’autuno 2025: dal Viminale ai castelli, tutti i luoghi aperti - Un'occasione straordinaria, sabato 11 e domenica 12 ottobre per poter visitare 700 luoghi eccezionali, mai visitabili, in 350 c ... Secondo tg.la7.it