Catania fermato in centro un 21enne per spaccio di droga

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controllo dei Carabinieri nel cuore della città. Nel quartiere “Centro” di Catania, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno denunciato un giovane pusher di 21 anni, sorpreso con diverse dosi di droga durante un controllo stradale. L’episodio è avvenuto intorno alle 23:00, durante un servizio di perlustrazione in zona Corso Sicilia. Una gazzella dell’Arma ha notato un’ utilitaria procedere a velocità sostenuta lungo via Santa Maria di Betlem, all’altezza dell’incrocio con via San Gaetano alla Grotta. L’inseguimento e il controllo. Insospettiti dalla condotta di guida anomala, i militari hanno attivato i dispositivi d’emergenza e sono riusciti a fermare l’auto in Piazza Stesicoro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, fermato in centro un 21enne per spaccio di droga

