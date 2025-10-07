analisi del catalogo disney+ aggiornato a ottobre 2025. Il servizio di streaming Disney+ continua ad espandere e aggiornare il proprio archivio con nuove serie, film e contenuti esclusivi. A partire dall’8 ottobre 2025, la piattaforma introduce un’importante novità: Hulu diventa il nuovo brand globale dedicato alla General Entertainment, sostituendo definitivamente Star sui mercati internazionali. Questo cambiamento strategico mira a rafforzare l’offerta di contenuti di intrattenimento generalista. aggiornamenti del catalogo: serie tv e film in uscita a ottobre 2025. principali novità in streaming nel mese di ottobre. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Catalogo Disney: tutte le serie tv, film e documentari di ottobre 2025