Castelsangiovanni in fiamme container di batterie al litio vicino alla centrale

Vigili del fuoco al lavoro nel pomeriggio del 7 ottobre a Castelsangiovanni per un incendio che è divampato in un container nei pressi della centrale elettrica. All'interno vi erano batterie al litio che servono per accumulare l’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici adiacenti alla centrale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

