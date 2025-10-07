Castellitto | La JuVi è ostica servirà massima concentrazione

Tempo di lettura: 2 minuti Il Gruppo Lombardi Avellino Basket archivia la sconfitta di Verona e guarda con determinazione alla prossima sfida di campionato contro la JuVi Cremona. A tracciare la rotta è l’assistant coach Gabriele Castellitto, che invita la squadra a trasformare la delusione in occasione di crescita. “A partire dalla partita con Verona – spiega Castellitto – abbiamo acquisito la consapevolezza che in questo campionato possiamo giocarcela anche con le prime della classe. Dobbiamo prendere la sconfitta come un’opportunità per migliorare e comprendere gli errori che ci sono costati due punti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

