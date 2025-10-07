Blitz dei carabinieri durante la Sagra dell’Uva a Marino: droga, alcol, patenti ritirate e un locale sanzionato Maxi operazione dei Carabinieri di Castel Gandolfo: 100 veicoli controllati, 8 patenti ritirate e decine di sanzioni per violazioni al codice della strada. Fine settimana di controlli intensi per i Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo, impegnati in un’attività straordinaria di pattugliamento lungo le principali strade tra Roma e i Castelli Romani, in coincidenza con il grande afflusso di visitatori per la Sagra dell’Uva di Marino. Nel giro di poche ore, i militari hanno fermato 100 veicoli, elevando multe per un totale di 3. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Castelli Romani, controlli nel weekend: 5 denunce, 9 segnalazioni e una multa da 4.000 euro