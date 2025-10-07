Castelli Romani controlli nel weekend | 5 denunce 9 segnalazioni e una multa da 4.000 euro
Blitz dei carabinieri durante la Sagra dell’Uva a Marino: droga, alcol, patenti ritirate e un locale sanzionato Maxi operazione dei Carabinieri di Castel Gandolfo: 100 veicoli controllati, 8 patenti ritirate e decine di sanzioni per violazioni al codice della strada. Fine settimana di controlli intensi per i Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo, impegnati in un’attività straordinaria di pattugliamento lungo le principali strade tra Roma e i Castelli Romani, in coincidenza con il grande afflusso di visitatori per la Sagra dell’Uva di Marino. Nel giro di poche ore, i militari hanno fermato 100 veicoli, elevando multe per un totale di 3. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Rocca di Papa. Parco dei Castelli Romani. Gli abitanti della notte: alla scoperta dei rapaci notturni e dei chirotteri
Castelli Romani: controlli antidroga tra Frascati e Grottaferrata, due giovani denunciati
Papa Leone XIV resta ai Castelli Romani: rinviato il ritorno in Vaticano
Un cacciatore è stato trovato morto nei boschi dei Castelli romani
La V° Edizione della Granpasso Castelli Romani si è svolta con grande successo, grazie all'entusiasmo e all'energia dei più di 180 partecipanti che hanno reso questa giornata davvero speciale.
Cosa fare nel weekend ai Castelli Romani: eventi dal 3 al 5 ottobre tra sagre, cultura e natura - 5 ottobre 2025: sagre, concerti, eventi culturali, escursioni e attività per tutta la famiglia
Eventi ai Castelli Romani weekend 20-21 settembre: porcini, pane, Festa dell'Uva e spettacoli da non perdere - Il weekend del 20 e 21 settembre 2025 si preannuncia ricchissimo di eventi imperdibili nei Castelli Romani, tra sapori autentici, feste tradizionali, ...