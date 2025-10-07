Castelletto Ticino va in pensione il medico di base

Dal 1° ottobre molti castellettesi sono senza medico di base.Il dottor Pier Giorgio Barberi è infatti andato in pensione. Da lunedì 13 ottobre sarà attivato a Castelletto Sopra Ticino l’ambulatorio di guardia medica diurna in via Caduti della Libertà n. 20, che sarà operativo ogni lunedì. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

