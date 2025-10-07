Castelfranco Emilia 92enne uccide moglie e si suicida lanciandosi da balcone
(Adnkronos) – Omicidio suicidio a Castelfranco Emilia, nel Modenese, dove un uomo di 92 anni avrebbe prima ucciso la moglie di 88 anni accoltellandola per poi lanciarsi dal balcone del condominio, in via Saietti. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118. "La nostra comunità è profondamente scossa dalla tragedia avvenuta . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: castelfranco - emilia
