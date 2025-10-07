Castel Cerreto demolizione di cascina e fienile Fieb | Se ne parlerà nel 2026
Treviglio. Via libera alla demolizione della cascina fatiscente a nord della frazione di Castel Cerreto e del fienile distrutto da un incendio. Ad annunciarlo è I van Tassi, presidente degli Istituti educativi di Bergamo. L’operazione, che prenderà il via con tutta probabilità nel 2026, è volta a eliminare situazioni di degrado e pericolo che potrebbero generarsi per via delle condizioni in cui versano questi stabili. La cascina, pericolante e dal tetto cedevole, appare transennata ed è stata utilizzata fino alla fine degli anni 90. Oggi svolge la funzione di ricovero mezzi e magazzino per gli attrezzi mentre il fienile che si trova poco più a sud è in disuso da circa 4 anni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: castel - cerreto
La Fondazione Istituti Educativi di Bergamo affida la progettazione del nuovo asilo di Castel Cerreto
Spiderman sulla grotta della Madonna: rabbia a Castel Cerreto
Castel Cerreto piange “Pieri” Pilenga, l’oste dal cuore granata
E' successo oggi pomeriggio, 6 ottobre, all'incrocio tra via Ada Negri e via Pontirolo all'ingresso della frazione di Castel Cerreto a Treviglio. Vai su Facebook
Torna la Sagra dell’asparago alla Cascina Pelesa - È fissato per domenica 27 aprile 2025 l’appuntamento annuale con la Sagra dell’asparago biologico alla Cascina Pelesa di Castel Cerreto in via Canonica 148. Riporta bergamonews.it
Alla Cascina Pelesa torna la sagra della magiostra - Domenica 25 maggio 2025, dopo il successo della Sagra dell’asparago, sull’aia e nei campi della Cascina Pelesa di Castel Cerreto, in via Canonica 148 a Treviglio, torneremo ... Segnala bergamonews.it