Treviglio. Via libera alla demolizione della cascina fatiscente a nord della frazione di Castel Cerreto e del fienile distrutto da un incendio. Ad annunciarlo è I van Tassi, presidente degli Istituti educativi di Bergamo. L’operazione, che prenderà il via con tutta probabilità nel 2026, è volta a eliminare situazioni di degrado e pericolo che potrebbero generarsi per via delle condizioni in cui versano questi stabili. La cascina, pericolante e dal tetto cedevole, appare transennata ed è stata utilizzata fino alla fine degli anni 90. Oggi svolge la funzione di ricovero mezzi e magazzino per gli attrezzi mentre il fienile che si trova poco più a sud è in disuso da circa 4 anni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Castel Cerreto, demolizione di cascina e fienile, Fieb: “Se ne parlerà nel 2026”