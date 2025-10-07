ABBONATI A DAYITALIANEWS I contenuti erotici acquistati su OnlyFans non possono essere condivisi con altre persone, nemmeno da chi li ha regolarmente comprati. Lo ha stabilito la quinta sezione penale della Corte di Cassazione, che con questa sentenza estende in modo esplicito il reato di revenge porn anche ai materiali provenienti da piattaforme a pagamento dove non è consentito il download dei file. Il caso giudiziario. La vicenda, riportata dal Messaggero, risale al lockdown del 2021 e coinvolge tre giovani amici: due ragazzi e una ragazza. Quest’ultima aveva deciso di aprire un profilo su OnlyFans e di condividere alcuni contenuti erotici anche con i due amici. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Cassazione: condividere contenuti di OnlyFans è revenge porn