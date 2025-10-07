Nuova puntata, nuovo attacco. I bersagli di Antonio Cassano sono sempre gli stessi: alcuni giornalisti sportivi italiani e Massimiliano Allegri. Nel corso dell’ultima puntata di “Viva el Futbol”, trasmissione streaming che vede protagonista proprio Cassano con Daniele Adani e Nicola Ventola, l’ex calciatore della Roma è sbottato parlando di Allegri. Cassano non ha mai nutrito simpatia per l’allenatore rossonero e non è una novità, ma nell’ultima puntata si è soffermato su alcuni giudizi letti in giro per i social negli ultimi giorni e sulla capacità di Allegri di incidere su Luka Modric. “Lele, ti ho mandato tutto l’altro giorno perché a te non frega un c. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cassano sbotta in diretta, fa vedere il cellulare e accusa Zazzaroni: “Leggo queste cose su Allegri e impazzisco. È uno scandalo”