Cassano sbotta in diretta fa vedere il cellulare e accusa Zazzaroni | Leggo queste cose su Allegri e impazzisco È uno scandalo
Nuova puntata, nuovo attacco. I bersagli di Antonio Cassano sono sempre gli stessi: alcuni giornalisti sportivi italiani e Massimiliano Allegri. Nel corso dell’ultima puntata di “Viva el Futbol”, trasmissione streaming che vede protagonista proprio Cassano con Daniele Adani e Nicola Ventola, l’ex calciatore della Roma è sbottato parlando di Allegri. Cassano non ha mai nutrito simpatia per l’allenatore rossonero e non è una novità, ma nell’ultima puntata si è soffermato su alcuni giudizi letti in giro per i social negli ultimi giorni e sulla capacità di Allegri di incidere su Luka Modric. “Lele, ti ho mandato tutto l’altro giorno perché a te non frega un c. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: cassano - sbotta
#News #elizabethanzolin #gossip #heatherparisi ''Tua sorella Jacqueline è più bella di te'': Heather Parisi sbotta per le critiche alla sua figlia gemella Elizabeth: E’ stufa per gli attacchi alla ragazza 15enne che avuto... Questo articolo ''Tua sorella Jacqueline è - facebook.com Vai su Facebook
Cassano mostra il telefono in diretta: “Quando leggo queste robe qua su Allegri mi fanno vomitare” - Nuovo sfogo di Cassano contro Allegri: nell'ultima puntata di Viva el Futbol, affondo contro alcuni giudizi sul lavoro di Max su Modric ... Si legge su fanpage.it
Cassano, sfogo contro Allegri: "A me fa c...". Poi attacca anche Inzaghi: "Ha distrutto l'Inter": cosa è successo - Durante l'ultima puntata di "Viva el Futbol", Fantantonio ha lanciato i suoi strali verso i due ... Secondo ilgiornale.it