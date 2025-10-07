Cassano punge Inzaghi | Prima all’Inter giocavano sempre gli stessi Chivu è intelligente ma alle prime armi Sull’attacco ho questa convinzione

Inter News 24 L’ex attaccante dell’Inter, Antonio Cassano, ha voluto dire la sua sulla gestione della rosa nerazzurra di Chivu e su quella precedente di Inzaghi. Durante il consueto appuntamento su Twitch e YouTube con Lele Adani e Nicola Ventola su Viva el Futbol, Antonio Cassano ha analizzato la prestazione dell’ Inter dopo la vittoria contro la Cremonese. Secondo Cassano, la qualità individuale dei giocatori nerazzurri è superiore rispetto a quella delle altre squadre, ma ha anche sottolineato come il Napoli abbia un vantaggio grazie all’allenatore, Antonio Conte, ancora giovane e in fase di apprendimento, ma che sta dimostrando buone capacità di gestione della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

