Cassano non risparmia nessuno nel mirino quel big dopo Juve Milan | Pensa di essere fenomenale ma non lo è è scarso Il suo attacco

Cassano critica ferocemente quel big dopo la scialba prova nel corso del big match tra Juve e Milan, definendolo scarso e privo di intelligenza calcistica. La scialba prestazione offerta da Rafael Leao nel pareggio per 0-0 tra Juventus e Milan non è passata inosservata, scatenando le critiche di Antonio Cassano. L'ex attaccante, noto per non risparmiare giudizi taglienti, è intervenuto a Viva el Futbol per commentare la partita dello Stadium, riservando parole durissime per il portoghese, il cui rendimento è stato giudicato nettamente insufficiente per il suo status e il suo ingaggio.

