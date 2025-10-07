Cassano | Il Napoli mi ha messo paura contro il Genoa nel gol che gli hanno annullato Hojlund sembrava Bolt

A Viva El Futbol, l’ex calciatore Antonio Cassano ha commentato il lavoro che sta facendo Antonio Conte a Napoli e la vittoria sul Genoa per 2-1 di domenica. Cassano: «Il Napoli mi ha messo paura, nel gol che gli hanno annullato Hojlund sembrava Bolt». Di seguito, le sue dichiarazioni: « Conte ti frulla la testa. Mi ricordo che beccai Buffon in Nazionale, racconto questo aneddoto: le telecamere avevano ripreso una riunione a centrocampo tra di loro, nel primo scudetto della Juve con Conte. A marzo loro erano davanti di un punto o due; l’allenatore li ha talmente gasati e caricati perché ti entra negli occhi, ha una foga per la vittoria. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Cassano: «Il Napoli mi ha messo paura contro il Genoa, nel gol che gli hanno annullato Hojlund sembrava Bolt»

In questa notizia si parla di: cassano - napoli

Cassano: «Il Napoli con Conte può aprire un ciclo, l’Inter con Inzaghi non ha aperto una m…»

Cassano esalta Tudor: «Sa quello che vuole, non vende fumo e ti fa andare a 1000 all’ora!». Poi sul mercato rivela: «Per competere con Napoli e Inter bisogna prendere…»

Cassano: “Conte, scelta azzeccatissima restare a Napoli. De Bruyne è la ciliegina sulla torta”

Cassano: «Il Napoli mi ha messo paura contro il Genoa, nel gol che gli hanno annullato Hojlund sembrava Bolt» A Viva El Futbol: «Conte abbina la sua ferocia nella vittoria al miglioramento dei giocatori, ma quando ha l'osso in bocca, non lo molla». https://ww - facebook.com Vai su Facebook

Cassano: "A livello di singoli l'Inter ha qualcosa in più del Napoli. Calhanoglu? Non ce l'ha nessuno" - X Vai su X

Cassano: "Ultimi 30' del Napoli da paura, faceva impressione! Kdb fenomeno" - Antonio Cassano al podcast Viva el Futbol ha commentato la vittoria del Napoli contro il Genoa: "I ritmi erano lenti, la partita era complicata, il Genoa ha fatto una prima ora bellissima. Da tuttonapoli.net

Cassano: «Allegri non cambia, considerava Pulisic un panchinaro. Non ha idee, non arriverà nelle prime quattro» - L'ex calciatore Antonio Cassano ha parlato della sconfitta del Napoli contro il Milan e della reazione di De Bruyne alla sostituzione. Si legge su ilnapolista.it