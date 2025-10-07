Cassano durissimo con Leao | Non sa calciare ne proteggere la palla e si crede un fenomeno

Pianetamilan.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervenuto nell'ultima puntata di 'Viva el Futbol', l'ex giocatore del Milan, Cassano, ha rilasciato delle critiche nei confronti di Leao. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

cassano durissimo con leao non sa calciare ne proteggere la palla e si crede un fenomeno

© Pianetamilan.it - Cassano durissimo con Leao: “Non sa calciare ne proteggere la palla e si crede un fenomeno”

In questa notizia si parla di: cassano - durissimo

Cassano durissimo: «Il calciomercato dell’Inter è una baraonda, ma che è? Ecco cosa ha sbagliato Marotta»

cassano durissimo leao saCassano durissimo con Leao: “Non sa calciare ne proteggere la palla e si crede un fenomeno” - Intervenuto nell'ultima puntata di 'Viva el Futbol', l'ex giocatore del Milan, Cassano, ha rilasciato delle critiche nei confronti di Leao ... Da msn.com

cassano durissimo leao saMilan, Cassano a gamba tesa su Leao: “Scarso, non sa giocare a calcio” - Il numero 10 rossonero duramente criticato dall'ex attaccante, frasi al veleno dopo la partita con la Juventus ... Riporta calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Cassano Durissimo Leao Sa