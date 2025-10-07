Cassano dice cosa manca a Leao l'uso elementare dell'attrezzo | Non sa calciare destro e sinistro

Antonio Cassano distrugge per l'ennesima volta Rafa Leao: "Non ha l'idea di calcio, non sa calciare di destro e sinistro. Se vedo gli ultimi anni, la realtà è che Orsolini poteva guadagnare 28 milioni e Leao neanche 2". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cassano: "Fatemi capire: perché Sommer fa due errori allora dobbiamo cambiarlo? Chi lo dice? Lo dice chi non capisce di calcio. Ha fatto due errori. E allora? Quando fa la parata clamorosa su Yamal cosa facciamo, gli facciamo 5 anni di contratto? Due parat - X Vai su X

Cassano dice che Leao è scarso ma c’è un’altra cosa che gli dà più fastidio - Le parole di Cassano su Leao dopo il doppio clamoroso errore contro la Juventus costato caro al Milan. Segnala milanlive.it

Cassano contro Leao, round infinito: ma stavolta i numeri non mentono. Sicuri sia lui il problema del Milan? - Nel consueto intervento a "Viva El Futbol", Antonio Cassano si è scagliato nuovamente contro Rafa Leao, dopo che il portoghese ha sbagliato due gol nella partita di domenica ... Si legge su milannews.it