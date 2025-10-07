Cassano critica Allegri | In sette partite non ho visto nulla Gonfiato dai media

Durante un suo intervento nella nuova puntata di "Viva El Futbol", l'ex fantasista del Milan, Antonio Cassano, ha parlato di Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Cassano critica Allegri: “In sette partite non ho visto nulla. Gonfiato dai media”

In questa notizia si parla di: cassano - critica

L'ultima critica di Cassano: «Da oltre due settimane in Italia sento parlare di un Milan che è cambiato e che gioca bene. Io ho viste solo due buone partite contro Udinese e Bologna... Io non credo che ci sia stata alcuna evoluzione». Cosa ne pensate e che risp - facebook.com Vai su Facebook

“#INZAGHI PASSATO DA FENOMENO MA NON HA VINTO NULLA” #Cassano, ancora una volta, critica duramente Simone Inzaghi: “Se #Allegri, che io ho sempre criticato, avesse avuto quella squadra lì quattro anni vinceva lo scudetto ogni stagione. #Inza - X Vai su X

Cassano su Allegri: "Continuo a vedere un allenatore gonfiato dai media e dal gran culo che ha" - Nel suo consueto intervento a "Viva El Futbol", Antonio Cassano parla di Massimiliano Allegri dopo queste prime settimane sulla panchina del Milan. Lo riporta milannews.it

Cassano critica ancora Allegri: «Vittorie frutto della casualità, contro Napoli e Juventus dovrà…» - Le ultimissime notizie La vittoria e la convincente prestazione del Milan a Udine hanno scatenato un ... Da milannews24.com