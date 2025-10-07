Cassano ancora contro Inzaghi e arriva anche il paragone con Chivu | Difficile se dai solo…

Cassano. Antonio Cassano, nel corso del consueto appuntamento su Twitch e YouTube con Adani e Ventola, ha commentato l’ultima prestazione dell’ Inter dopo la vittoria netta contro la Cremonese. L’ex fantasista barese ha espresso parole di grande apprezzamento per la squadra di Cristian Chivu, sottolineando come i nerazzurri, a livello individuale, abbiano un tasso tecnico nettamente superiore rispetto alle rivali. “ L’Inter singolarmente è troppo più forte delle altre. Poi c’è la squadra che ha l’allenatore più bravo, che è il Napoli. Chivu sta facendo bene, ma è alle prime armi. Lautaro il Napoli non ce l’ha, così come Akanji, che è un fenomeno, o Calhanoglu, che in mezzo al campo non ce l’ha nessuno. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it