Cassano ancora contro Inzaghi e arriva anche il paragone con Chivu | Difficile se dai solo…
Cassano. Antonio Cassano, nel corso del consueto appuntamento su Twitch e YouTube con Adani e Ventola, ha commentato l’ultima prestazione dell’ Inter dopo la vittoria netta contro la Cremonese. L’ex fantasista barese ha espresso parole di grande apprezzamento per la squadra di Cristian Chivu, sottolineando come i nerazzurri, a livello individuale, abbiano un tasso tecnico nettamente superiore rispetto alle rivali. “ L’Inter singolarmente è troppo più forte delle altre. Poi c’è la squadra che ha l’allenatore più bravo, che è il Napoli. Chivu sta facendo bene, ma è alle prime armi. Lautaro il Napoli non ce l’ha, così come Akanji, che è un fenomeno, o Calhanoglu, che in mezzo al campo non ce l’ha nessuno. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: cassano - inzaghi
Cassano: «Il Napoli con Conte può aprire un ciclo, l’Inter con Inzaghi non ha aperto una m…»
Cassano: «L’Inter di Inzaghi non ha vinto nulla, con Chivu può esserci una nuova identità. Ecco cosa mi aspetto»
Inter, Cassano-show contro Inzaghi: “Allegri avrebbe vinto lo Scudetto ogni anno”
Cassano: "Inter? Con Inzaghi giocavano sempre gli stessi. Chivu da intelligente..." - X Vai su X
"Inzaghi non sapeva giocare a calcio, giocava con dei fenomeni e poi in qualche modo la palla la buttava dentro". Cassano ironico, ma non troppo, sulle qualità di uno dei migliori bomber italiani di sempre, Pippo Inzaghi - facebook.com Vai su Facebook
Inter, Cassano-show contro Inzaghi: “Allegri avrebbe vinto lo Scudetto ogni anno” - L'ex attaccante, tra le altre, di Milan e Inter ha parlato del nuovo allenatore del Milan riconoscendogli una me ... Come scrive msn.com
Cassano demolisce Inzaghi: “Quattro scudetti con Allegri” - Antonio Cassano, sulle frequenze di Viva el Futbol, è tornato a parlare di Simone Inzaghi e della sua esperienza sulla panchina dell’Inter. Si legge su calciomercato.it