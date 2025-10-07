Cassano ammette | L’Inter più forte del Napoli nei singoli Calhanoglu unico Ecco cosa ha fatto contro la Cremonese…

Inter News 24 Cassano ammette la forza dell’Inter. L’ex fantasista elogia la squadra di Chivu dopo il 4-1 alla Cremonese e individua le chiavi della superiorità nerazzurra. Nel corso dell’ultima puntata di Viva el Futbol, Antonio Cassano ha commentato la netta vittoria dell’ Inter contro la Cremonese, analizzando il momento della squadra di Cristian Chivu e confrontandola con le altre big del campionato, in particolare con il Napoli di Antonio Conte. L’ex attaccante barese ha espresso un giudizio chiaro sui valori tecnici in campo, individuando nei singoli la principale forza dei nerazzurri. SULLA SUPERIORITÀ TECNICA DELL’INTER – «A livello di singoli i nerazzurri hanno qualcosa in più rispetto al Napoli, ma il lavoro di Conte eleva gli azzurri a potersi giocare il campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

