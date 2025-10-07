casoli vince il trofeo dedicato a marco riccomagno

Nella giornata di domenica scorsa, si è svolta in piazza XXIX Maggio nella città di Camaiore, la prima edizione del "Trofeo di Tiro alla fune" per onorare la memoria di Marco Riccomagno, tragicamente scomparso questa estate in un incidente stradale, organizzato dal Rione La Rocca Palio Asd con il supporto delle famiglie Riccomagno e Calamari. Il rione Casoli ha vinto il trofeo, secondo il Vado e terza la Pieve. Hanno partecipato molti atleti dei Rioni del Palio di Camaiore e il ricordo di Marco ha accompagnato ogni squadra e ogni partecipante, trasformando la competizione sportiva in un’occasione di solidarietà e vicinanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

