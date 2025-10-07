Caso Yara Gambirasio Salvagni accusa Lovati | ‘Fango su ragazzina che non può difendersi’

Un caso che non smette di far discutere. A oltre dieci anni dall’omicidio di Yara Gambirasio, la tredicenne di Brembate di Sopra uccisa nel 2010, il suo nome torna drammaticamente al centro dell’attenzione mediatica. Questa volta non per nuove prove o sviluppi giudiziari, ma per uno scontro tra avvocati che sta scuotendo la categoria forense e indignando l’opinione pubblica. Il legale di Massimo Bossetti, Claudio Salvagni, si è scagliato duramente contro il collega Massimo Lovati, reo — secondo lui — di aver pronunciato parole “ignobili” e “vergognose” nei confronti della giovane vittima. Che cosa ha detto Lovati su Yara Gambirasio?. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Caso Yara Gambirasio, Salvagni accusa Lovati: ‘Fango su ragazzina che non può difendersi’

In questa notizia si parla di: caso - yara

Il corpo, la pista sbagliata, l’ossessione mediatica: Stefano Nazzi riapre il caso Yara (in prima serata su Rai 3)

Il caso yara su rai 3: il programma di cronaca con stefano nazzi

Garlasco, per trovare il dna di Ignoto 3 tamponi ai conoscenti di Chiara Poggi: la differenza col caso di Yara

Ieri sera al C-Lab MAO abbiamo vissuto un nuovo, intenso appuntamento con C-Lab Crime: Voci dal buio. Guidati dal criminologo Antonio Diurno, siamo entrati nel cuore del Caso Yara Gambirasio, uno dei capitoli più drammatici e complessi della cronaca - facebook.com Vai su Facebook

Massimo Lovati e il caso Yara Gambirasio: le parole che scatenano la bufera - L’avvocato di Andrea Sempio, già protagonista di diversi interventi discussi, è tornato al ... Scrive thesocialpost.it

A Falsissimo le dichiarazioni choc dell'avvocato Massimo Lovati: “Bossetti e Yara…” - L'avvocato Lovati riaccende il caso Bossetti e la morte di Yara Gambirasio: dichiarazioni forti e una strategia che fa discutere. Secondo notizie.it