Caso Visodent Tribunale | sospeso l’obbligo di pagamento delle rate nei confronti di Compass
Il Tribunale di Catania, oggi, ha accolto il ricorso d’urgenza presentato da un paziente catanese della clinica “Visodent”che aveva sottoscritto un contratto di credito collegato con Compass per il pagamento di un piano di cure odontoiatriche mai completato. Sarà, infatti, sospeso l’obbligo di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Centri dentistici chiusi, prime vittorie dopo il caso Visodent: il Gruppo Sella sospende le rate dei prestiti
Il caso in tribunale. Randagi, stalli e staffette. Affari sui cani abbandonati - di Stefano BrogioniFIRENZEIn una casa alla Rufina ospitavano una ventina di cani, tra cuccioli ed esemplari adulti. Riporta lanazione.it